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EDİRNE (AA) - Edirne'de çay bahçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kentteki bir çay bahçesinde tartıştığı C.A'yı boğazından bıçakla yaralayan Eniz D'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada şüphelinin iki hafta önce katıldığı bir televizyon programında sunucunun "C.A'yı bıçakla öldüreceği" şeklinde tehdit ettiği iddialarının doğru olmadığını söylediği öğrenildi.

Edirne'de dün 10 yaşındaki oğluyla Kaleiçi'ndeki çay bahçesine giden C.A, bir süre sonra yanlarına gelen Eniz D. ile tartışmıştı. Şüpheli, C.A'yı boynundan bıçakla yaralamıştı.



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