AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

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EDİRNE (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Eroğlu, Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kente devam eden projeler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Kırbıyık'ın Edirne için büyük şans olduğunu ifade eden Eroğlu, "Kendisi daha öncede devletin önemli kademelerinde görev yapmıştır. Edirne için gerçekten bir şans olduğunu düşünüyorum. Edirne'ye de çok değerli hizmetleri olacağına inanıyorum." dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Eroğlu, Edirne Asker Hastanesi Şehitliğine geçti.

Dedesi Topçu Er Hacı Hasanzade Mehmet Efendi'nin kabrini ziyaret ederek tüm şehitler için dua okuyan Eroğlu, daha sonra Adalet Bakanlığınca koruma altına alınan Edirne Askeri Hastanesinin tarihi kalıntılarını ve eski piyade kışlasında incelemelerde bulundu.

Eroğlu'na ziyaretlerinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

- AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret

Eroğlu, daha sonra partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle sohbet eden Eroğlu, Edirne'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti hükümetlerinin, Edirne'ye geçen yıl sonu itibariyle 25 milyar lira yatırım yaptığını belirten Eroğlu, "Edirne'ye toplam 38 baraj ve gölet inşa ettik. Ayrıca 3 baraj 1 gölet inşaatı sürüyor. Bir de Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı bir sürprizimiz var." dedi.

Aksal da Edirne'ye çok kıymetli yatırımlar yapan Eroğlu'nu Edirne'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

İba da Eroğlu'nun Edirne'de imzasının bulunmadığı köy kalmadığını belirterek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

- Evi yanan aileyle bir araya geldi

Daha sonra Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret eden Eroğlu, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İlçeye bağlı Şerbettar köyünde geçen nisan ayında evleri yanan Hatun ve Rasim Balcı çiftçiyle de görüşen Eroğlu, çiftte sohbet etti.

Çiftin tüp bebek tedavisi için biriktirdiği paranın yandığını öğrendiğinde üzüldüğünü belirten Eroğlu, "Kardeşlerim, 'Evimizde tüp bebek için 100 bin lira biriktirmiştik. Bu yandı' deyince Edirne sevdalısı olarak harekete geçtim. Bir arkadaşımdan rica ettim masrafları karşılaması için. Hemen başkanımı aradım arkadaşlarımızla irtibat kurmak için. Şuan tedaviye gidip geliyorlar. Rabbim lütfeylesin. İnşallah hayırlı evlatlar ihsan buyursun." diye konuştu.

Rasim Balcı da Eroğlu'na teşekkür ederek, "Evimiz bitmek üzere. Tedavimize ara verdik. Evimiz düzene girsin devam edeceğiz kısmetse." dedi.



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