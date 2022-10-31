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EDİRNE (AA) - Edirne İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 4. dönem olağan toplantısı yapıldı.

Edirne Valiliğinde düzenlenen programda, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici politikaların oluşturulmasının önemine değinerek Edirne ile ilgili planlamalardan bahsetti.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt kurumlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- TÜ uluslararası öğrencilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Trakya Üniversitesi bu yıl 44 farklı ülkeden gelen 800 yeni uluslararası öğrencisine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edirne İl Göç İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı’nda uluslararası öğrenciler için önemli konularda bilgiler paylaşıldı.

Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen programa Vali H. Kürşat Kırbıyık, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ile öğrenciler ve çalışanlar katıldı.

- TÜ ile Migros arasında imzalanan protokol imzalandı

Trakya Üniversitesi ve Migros arasında imzalanan protokol ile Trakya Üniversitesi öğrencilerinin istihdamını kolaylaştıracak eğitim, seminer ve yönetici yetiştirme programları hayata geçirilecek.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ile Migros arasında perakendecilik sektöründe nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye katkıda bulunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Yönetim Kurulu Salonunda imzalanan protokol ile üniversite ve Migros, akademik bilgi ve piyasa tecrübesi konusundaki güçlerini birleştirerek her iki kuruma ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu, Migros İnsan Kaynakları Yöneticileri Tuğsan Turhanoğlu ve Songül Ünsal ile Migros Edirne İnsan Kaynakları Yöneticisi Gürkan Süzen katıldı.



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