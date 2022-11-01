"Hamzadere Sulama Birliği İstişare Toplantısı" yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - "Hamzadere Sulama Birliği İstişare Toplantısı", İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Sevgili, toplantıda yaptığı konuşmada, göreve yeni başlayan birlik başkanı Eyüp Farsak'a başarı diledi.



Sevgili, Hamzadere Sulama Birliği'nin daha güçlü bir yapıya sahip olması için Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık önderliğinde, belediye başkanları, STK temsilcileri ve kamu kurumu temsilcileri ile birlik içerisinde çalışılacağını kaydetti.

Toplantıda, barajlara takviye yapılarak su seviyelerinin yükseltilmesi, birliğin bütçe ve tahsilat konularının görüşüldüğü belirtildi.



Toplantıya, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, DSİ 114 Şube Müdürü Çınar Turgay da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.