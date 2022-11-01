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EDİRNE (AA) - Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, köylerde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Umurbey, Yazır ve Hisarlı köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekinci, istekleri dinledi.

Ekinci, ziyarette yaptığı konuşmada, köylerde yaşayanların ekonomik gelir seviyelerinin artırılacağını belirtti.



Tarımda ve hayvancılıkta üretime yönelik projelere daha fazla destek verileceğini ifade eden Ekinci, ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.

- Helvacıoğlu, asfalt çalışmalarını inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Küçük Sanayi Sitesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, sanayideki asfalt çalışmalarından esnaf ve vatandaşların memnun olduğunu söyledi.

Sanayideki asfalt çalışmalarında sona gelindiğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Altyapı ve ulaşım alanında başlattığı hizmet atağı kesintisiz devam ediyor, standardı yüksek, konforlu ve güvenli beton yollar ile nitelikli bir ulaşım ağına kavuşturuyor.

Tek gayemiz şehrimizin daha yaşanabilir bir şehir olması ve hemşerilerimizin her alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi."

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