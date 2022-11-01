Prof. Dr. Atakişi'den Keşan sempozyumuna davet

EDİRNE (AA) - "100. Yılında Her Yönüyle Keşan Sempozyumu" 17-18 Kasım'da düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Atakişi, yaptığı yazılı açıklamada, sempozyumun Keşan'a ve Trakya'ya önemli bilimsel katkılar sunacağını belirtti.

Birçok farklı disiplinlerden bildirilerin sunulacağını aktaran Atakişi, "Özel oturumlar ile vatandaşlar ve üniversite öğrencileri bilgilendirilecek. Keşan'ın tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle ön planda tutulacağı ve bu bağlamda Keşan'ın katma değerini yükselterek stratejik öneminin de ortaya konacağı bu sempozyum ile Trakya bölgesinde ve Keşan özelinde bilimsel bir farkındalık yaratılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sempozyum için gönderilen bildirilerin bilim kurulunun kontrolünden geçtikten sonra sözlü olarak sunularak tartışılacağını belirten Atakişi, şunları kaydetti:

"Sözlü olarak sunulan bildirilerin genişletilmiş özeti bir kitapta toplanacak ve bu kitap Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) ile basılacak ve yayınlanacaktır. Bildirilerin tam metinleri için gerekli protokoller imzalandıktan sonra Dergipark’ta taranan dergilerde makale ve uluslararası yayınevleri tarafından basılacak kitapta bölüm seçeneği sunulacaktır. Sizleri Keşan'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

Prof. Dr. Atakişi, sempozyumun Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Kent Müzesi'nin destekleriyle 17-18 Kasım'da düzenleneceğini kaydetti.

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