Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta ve araçtaki kişilerin üzerinde yapılan aramada 30,25 gram skunk, 15 sigara sarma kağıdı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.K. gözaltına alındı.

- Uzunköprü'de uyuşturucu satıcısı yakalandı

İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Uzunköprü ilçesinde satmak isteyen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Muradiye Cami Mahallesi Gazi Mahmut Sokak'taki E.S'nin evinde arama yapıldı. Aramada bir miktar uyuşturucu ve bir top mermisi bulundu.

Olayla ilgili E.S. gözaltına alındı.









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