Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.M'yi 1. Murat Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 99 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli F.M, gözaltına alındı.

- Gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.Ö'nün kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 27 şişe içki, 2 bin 400 paket sarma sigara ele geçirildi.

Şüpheli T.Ö. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Evden hırsızlık

Keşan'da, evinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

E.O, evine geldiğinde bazı malzemelerin çalındığını fark etti. E.O, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.













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