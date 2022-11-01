Bakan Karaismailoğlu uluslararası taşımacılığın hızlandırılması için Bulgar makamlarıyla görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu uluslararası taşımacılığın hızlandırılması için Bulgar makamlarıyla görüştü

AA

Bakan Karaismailoğlu uluslararası taşımacılığın hızlandırılması için Bulgar makamlarıyla görüştü

EDİRNE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Uluslararası taşımacılık) Yükün demir yollarına kaydırılması önemli ölçüde en büyük gündemlerimizden birisi. Hem Türk hem Bulgar tarafı demiryolundaki kapasitenin hızlı artırılması için önemli görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu ile Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev Kapıkule Sınır Kapısı'nda ikili ve heyetler arası görüşmelere katıldı.

Görüşmeler sonrası Karaismailoğlu ve Aleksiev, basın toplantısı düzenledi.

Bakan Karaismaioğlu, konusu sınır geçişleri olan önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası ihracatın çok hızlı arttığına işaret eden Karaismailoğlu, bu anlamda gümrük kapılarına büyük yük bindiğini ifade etti.

Yükün hafifletilmesi, geçişlerin hızlandırılması, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için Bulgaristan tarafının çok önemli katkıları olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Geçen günlerde kapılardaki uzayan kuyruklar onların özverili çalışmaları neticesinde bugün çok azalmış durumda ama tabi ihracatın artması nedeniyle buralara önümüzdeki günlerde yük daha fazla binecek. Hem kapılardaki kara yolundaki kapasitenin artırılması, geçişlerin hızlandırılması için önemli görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, kara yolları taşımacılığının kapasitesi belli olmasından kaynaklı, taşımacılıkta demir yollarının da çok önemli olduğunun altını çizdi.

- "Demir yollarındaki geçişleri çok çok daha fazla artıracağız"

Demir yolu taşımacılığın kapasitesinin artırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"(Uluslararası taşımacılık) Yükün demir yollarına kaydırılması önemli ölçüde en büyük gündemlerimizden birisi. Hem Türk hem Bulgar tarafı demir yolundaki kapasitenin hızlı artırılması için önemli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde demir yollarındaki geçişleri çok çok daha fazla artıracağız. Bunun yanında deniz yolunu, roro taşımalarını da desteklememiz gerekiyor. O yüzden Burgaz, Varna, Romanya bağlantılı Türkiye roro seferlerini geliştirmek için Bakanlık olarak önemli politikalar gerçekleştiriyoruz.

Roroya teşvik için gerekli yönetmeliklerimizi çıkarmıştık. İnşallah hem ticaretimiz artacak hem kapılardaki sorunlarımız azalacak. Bulgaristan çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. Hem uzun yıllara dayalı dost ilişkilerimiz ticaretimize de yansımakta ticareti daha da geliştirmek için sürekli istişare içinde olmamız gerekiyor. Bununla birlikte Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan olarak özellikle demiryolu taşımacılığı nasıl geliştirebiliriz bununla ilgili de önemli çalışmalarımız var. Dörtlü toplantılarımızı önümüzdeki günlerde tekrar gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin artan ticari hacmine çözüm bulmak, dost kardeş ülkelerle ilişkileri geliştirmek açısından bugünkü toplantı çok verimli geçti."

- "Demir ve deniz yollarını ciddi şekilde kullanmaya karar verdik"

Aleksiev de bugün gümrüklerde geçişlerin daha hızlı olması için yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri konuştuklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle lojistiğin Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya sağlandığını ifade eden Aleksiev, bu nedenle zaman zaman araç yoğunluğunun oluştuğunu belirtti.

Bu kadar yoğun trafik akımına sadece kara yollarının yetmeyeceğini anlatan Aleksiev, demir ve denizyollarının da bu trafiğe dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçen ekim ayından bu yıl ekim ayına kadar 100 binin üzerinde tırın gümrükten geçtiğini aktaran Aleksiev "Doğal olarak bu kadar büyük bir araç akını her iki ülkenin çalışanları tarafından işlem gördü. Hepimiz biliyoruz ki Asya'dan Avrupa ya bu akım daha da çoğalacak. O nedenle demir ve denizyollarını ciddi şekilde kullanmaya karar verdik. Bulgaristan'daki taşımacılar tırlarının devlet demir yollarından geçmesini onaylıyor. Türkiye tarafından da bu şekilde yüklerin demir yoluna kaydırılması gerekir." dedi.

Aleksiev, şu an var olan demir yollarının dolu olduğunu, alternatif olarak bir demir yolu gümrüğünün daha açılması gerektiğini söyledi.

Gümrüklerden geçişlerin daha da hızlanması için bazı kararlar da aldıklarını ifade eden Aleksiev, Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Heyetler arası görüşmelere Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolusu Borislav Dimitrov, Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcıları Diliana Doichinova ve Krasimir Papukchiyki, Bulgaristan Maliye Bakan Yardımcısı Aleksander Svrakov ve diğer ilgililer katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşıyla Kapıkule&#039; de açıklama yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşıyla ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Türkiye'de 19 binden fazla hasta böbrek nakli bekliyor
YEREL HABERLER Türkiye'de 19 binden fazla hasta böbrek nakli ...
TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen konserin geliri kız öğrencilere burs oldu
YEREL HABERLER TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen konserin ...
Prof. Dr. Atakişi'den Keşan sempozyumuna davet
YEREL HABERLER Prof. Dr. Atakişi'den Keşan sempozyumuna davet
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ...
"Hamzadere Sulama Birliği İstişare Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER "Hamzadere Sulama Birliği İstişare Toplantısı" ...
(Görüntülü) VEYSEL EROĞLU EDİRNE&#039;DE ÇİFTÇİNİN CEBİNE HER YIL 1 MİLYAR 677 MİLYON TL GİRİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) VEYSEL EROĞLU EDİRNE'DE ÇİFTÇİNİN ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Veysel Eroğlu: Edirne'de çiftçinin cebine her yıl 1 milyar 677 milyon TL giriyor
YEREL HABERLER Veysel Eroğlu: Edirne'de çiftçinin cebine her yıl 1 ...
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, ...
(Görüntülü) BİRLİKTE YAŞAYIP AYRILDIĞI KADINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİRLİKTE YAŞAYIP AYRILDIĞI KADINI ...
Birlikte yaşayıp ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Birlikte yaşayıp ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli ...
Edirne'de çay bahçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de çay bahçesinde tartıştığı kadını bıçakla ...
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde Arama ve Kurtarma Birliği oluşturuldu
YEREL HABERLER Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde Arama ve Kurtarma ...
(Görüntülü)&#039;KALBİMİZ AYNI ATIYOR&#039; PROJESİNDE ÖNCE ARKADAŞLARININ, SONRA KÖPEĞİN KALBİNİ DİNLEDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)'KALBİMİZ AYNI ATIYOR' ...
'Kalbimiz aynı atıyor' projesinde önce arkadaşlarının, sonra köpeğin kalbini dinlediler  
YEREL HABERLER 'Kalbimiz aynı atıyor' projesinde önce ...
3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Edirne Barosunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Edirne Barosunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.