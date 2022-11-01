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EDİRNE (AA) - "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında Edirne'ye gelen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ziyarette üniversitenin proje faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin Balkanlar'a yönelik çalışmaları hakkında bir sunum yapan Tabakoğlu, 5 bini uluslararası öğrenci olmak üzere 40 bini aşkın öğrenciyle eğitim hizmeti verdiklerini belirtti.

Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi bilimin ve aklın rehberliğinde akademik olarak geliştirirken sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilerimizi şehrimiz ile kaynaştırıyor, onları toplumsal fayda üretecek proje ve faaliyetlere yönlendiriyoruz. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık ve İmaret müzelerinin yanı sıra Edirne kırmızısı çalışmalarımızla şehrimizin kültürel değerlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklara taşıyoruz. Balkanların eğitim, kültür ve sağlık üssü Trakya Üniversitesi olarak 40. yılımızda da ülkemize ve bölgemize hizmet etmeyi sürdürüyoruz."

Rektör Tabakoğlu, bağımlılık, Edirne'de dezavantajlı bölgeler, tarımsal faaliyetler, çalışan ebeveynlerin çocuk bakımı, kadının istihdama katılımının teşvik edilmesi ve kadın kooperatifçiliği konusundaki görüş ve önerilerini de kurul üyelerine iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise Trakya Üniversitesinin bölgenin önemli bir dinamiği ve şehrin itici gücü olduğunu ifade etti.









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