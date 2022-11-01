Edirne İl Özel İdaresinden amatör spor kulüplerine destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasındaki ortak proje kapsamında, kentteki 56 amatör spor kulübünün liglere katılım bedelleri Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından ödendi.

Edirne İl Genel Meclisinin "Farkındayım Spor Yapıyorum" projesi çerçevesinde kentteki spor kulüplerine yardım yapılması kararı alındı.

Buna göre, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na üye 56 spor kulübünün 2022-2023 futbol sezonunda amatör liglere katılımı için ödenmesi zorunlu olan tutar proje bütçesinden karşılandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, 100 bin liralık destek çekini Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yavuz Arslan ve Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Ayhan Dinç'e teslim etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.