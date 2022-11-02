Edirne'de 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.



Operasyonda 358,64 gram esrar, 1,80 gram metamfetamin, 15 sentetik ecza ve esrar öğütücüsü ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M, M.E ve H.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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