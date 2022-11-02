Edirne'de "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kuruluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Valilik koordinasyonunda "Sahipsiz Hayvanları Korumu Birliği" kurulması kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı, Vali Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunmasını sağlamak, sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve bununla birlikte halk ve çevre sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İl Özel İdaresi, il ve ilçe belediyeleriyle 5355 sayılı Mahalli İdareler Kanunu'na göre Edirne İli Sokak Hayvanlarını Koruma Birliği taslağı hazırlandı.

Taslakta, il genelinde sokak hayvanlarının, toplama, kısırlaştırma, küpeleme, çip takma, aşılama, rehabilitasyon gibi çalışmaları, 5199 sayılı Havanları Koruma Kanunu'nun 4.maddesinin J ve K bendindeki yerel yönetimlerin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birlik kurma çalışmalarına başlanmış oldu.

Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılıp istişare edilmesinin ardından sona erdi.

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