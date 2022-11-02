Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir şüpheliyi durdurdu.
Üst aramasında 0,33 gram metamfetamin ele geçirilen A.Y. gözaltına alındı.
- Sahildeki teknesi çalındı
Enez ilçesinde teknesi çalınan kişi polise başvurdu.
Gaziömerbey Mahallesi'ndeki yazlığına gelen F.E, teknesini kontrol etmek için kumsala gitti.
Teknesini yerinde bulamayan F.E. polise şikayette bulundu.
- Üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan kişi gözaltına alındı
Keşan ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen Y.E.B'nin üzerini aradı.
Aramada ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E.B. gözaltına alındı.