Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, üreticilere hastalıklara ve iklim koşullarına dayanıklı yem bitkilerinden tritikale tohumu dağıtıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tritikale Tarımını Yaygınlaştırma" Projesi kapsamında yüzde 75 hibe destekli tritikale tohumları üreticilere dağıtılıyor.

Enez'e bağlı Büyükevren köyünde düzenlenen programda 25 üreticiye devlet destekli tohumlar teslim edildi.

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, üretimin artırılması için çiftçilerin farklı projelerle desteklendiğini belirtti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ise Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde hazırlanan projelerle Edirne çiftçisine hibe destekli tohumların ulaştırıldığını ifade etti.

Bayazıt, tarım ürünlerinin çeşitlenmesi ve üretimin artırılması amacıyla projeler hazırlandığını belirterek, çiftçilere hayırlı bir ekim sezonu diledi.

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