Keşan'da üstyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde birçok cadde ve sokakta devam eden yol ve kaldırım çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yıllardır süren üstyapı sorunlarının çözüldüğü belirtildi.

"Yol seferberliği" programı kapsamında birçok cadde ve sokakta çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde yol seferberliğinde, Vatan Caddesi, Demokrasi Caddesi, Esnaf Caddesi, Sanayi Caddesi, Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi, Üçler Sokak, Tahta Cami Sokak, Çukur Çeşme Sokak'ta yol ve kaldırım çalışmaları tamamlanırken, vatandaşların hizmetine sunuldu. Hastane Caddesi, Keşan Küçük Sanayi Sitesi, İzzetiye Mahallesi Zahireciler Caddesi ve Lise Sokak'ta ise çalışmalar sürüyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, özlenen, beklenen, istenen ve Keşan'a yakışan işleri bir bir yaptıklarını belirtti.

Keşan'ın geleceği için sürekli sahada olduklarını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"En önemli hedefimiz, insanımıza hizmet yolunda vatandaşımızın memnuniyetini kazanmak. Sahada özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnsana hizmet eden belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerimiz, projelerimiz bir bir yükselirken, gönüllere dokunmaktan geri durmuyoruz. Vatandaşlarımızdan memnuniyet dolu geri dönüşler almak motivasyon kaynağımız olmaya devam edecek. Tamamlanan ve hizmete sunduğumuz çalışmalarımız sakinlerimize hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.