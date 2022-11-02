Edirne'de bir evin kapısını çalan şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde çaldığı plastik kapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde sırtında yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde kapı taşıyan S.G'yi durdurdu.

İncelemede, S.G'nin plastik kapıyı çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.





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