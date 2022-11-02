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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Lalapaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulut, okulda incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle de bir araya gelen Bulut, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Bulut, ilçede eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için tüm kamu kurumlarıyla işbirliği ile çalıştıklarını belirtti.

Bulut, daha sonra Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek kurslarla ilgili bilgi aldı.

- İpsala'da öğrenciler tekstil fabrikasında staj yapacak

İpsala Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile ilçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Okul Müdürü Mehmet Menge, protokol kapsamında 32 öğrencinin fabrikada staj göreceğini belirtti.

Menge, staj sonunda yapılacak sınavda başarı gösteren öğrencilere ustalık belgesi verileceğini ifade etti.

- İpsala Devlet Hastanesi'nde uzman doktorlar görev yapmaya başladı

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, ilçe hastanesinde uzman doktorların görev yapmaya başladığını belirtti.

İlkdoğmuş, çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Selin Onay Işık'ı ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

İlkdoğmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Keşan Devlet Hastanesi'ne atanan doktorların göreve başlamasının ardından salı ve perşembe günleri çocuk hastalıkları uzmanı, pazartesi ve çarşamba günleri ise dahiliye hastalıkları uzmanlarının İpsala'da görev yapacağını ifade etti.













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