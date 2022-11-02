TÜ'de Kütüphane Kaynakları ve Bilgiye Erişim Konferansı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kütüphane ve kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla Kütüphane Kaynakları ve Bilgiye Erişim Konferansı düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Recep Zogo Konferans Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak kütüphaneci Esra Varol katıldı.

Konferansta, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin fiziksel imkanları, kütüphane üyeliği, hizmet binası ve interaktif ortamda sunulan hizmetler, kütüphanede bulunan kaynaklar gibi konularda katılımcılara bilgiler verildi.

Öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile kütüphaneye üye olunabileceğini belirten Varol, öğrencilerin 15 gün süreyle 3 kitap, yüksel lisans ve doktora öğrencileri ile akademik personelin ise 30 gün süreyle 5 kitap ödünç alabileceğini belirtti.

Şehrin kültürel zenginliğine katkı yapmak ve araştırmacıların hizmetine sunmak amacıyla Edirne hakkında yazılmış kitapların bir araya geldiği "Edirne Kitaplığı" oluşturduklarına da değinen Varol, bu konuda bir de veri tabanı hazırladıklarını dile getirerek, "Bu veri tabanıyla, Edirne konulu kitap, tez, süreli yayın, resim, fotoğraf, broşür, harita, ses, video vb. her türlü basılı görsel ve işitsel materyalin, elektronik ortamda arşivlenerek koruma altına alınması ve yine elektronik ortamdan araştırmacıların erişimine açılarak kültürel, sanatsal ve tarihi değerlerimizin korunması ve paylaşılması amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Esra Varol’a teşekkür belgesi takdim etti.

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