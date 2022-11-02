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EDİRNE (AA) - Matematik Seferberliği Projesi kapsamında Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde, "Matematik Sokağı" açıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde hayata geçirilen projeyle, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak, hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aylin Gürbüz ve yüksek lisans öğrencisi Ümmühan Tutak tarafından hazırlanan resimler, rakamlar, geometrik şekiller ve formüller ile problemlerin yer aldığı Matematik Sokağı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından başlatılan Matematik Seferberliği Projesi kapsamında Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi koridorunda oluşturulan Matematik Sokağı'nın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aylin Gürbüz, Okul Müdürü Tolga Ersoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliğinin, öğrencilerin matematiği severek öğrenmeleri açısından son derece önemli olduğunu belirterek, açılışı gerçekleştirilen Matematik Sokağı'nın okula ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Okul Müdürü Ersoy da koridorun düzenlenmesinde katkıda bulunan Gürbüz ve Tutak ile Okul Aile Birliği ve Edirne Anadolu Liseliler Derneğine teşekkür etti.













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