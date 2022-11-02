Edirne'de gözaltına alınan 77 terör şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince geçen ay gözaltına alınan 121 terör şüphelisinden 77'si tutuklandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 65 yakalama olayı gerçekleşti.

Yakalananların 90'ının FETÖ, 27'sinin terör örgütü PKK, 4'ünün ise terör örgütü DEAŞ şüphelisi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 121 şüpheliden 77'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si emniyete teslim edildi.



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