Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı 2. birleşimi gerçekleşti

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı 2'nci birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Türkiye - Gürcistan ilişkileri konulu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu raporu okundu.

Geçmiş, burada yaptığı konuşmada, Saros Körfezi'ndeki Danişment tesislerinin vatandaşların tatil yaptığı önemli bir yer olduğunu belirtti.

Tesislerin İl Özel İdaresi imkanlarıyla yaptırıldığını ifade eden Geçmiş, "Burayla ilgili 10 yıl olan tahsis süremiz bitti ve tekrar İçişleri Bakanlığına devrettik." dedi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın göreve başlamasıyla İl Özel İdaresine kalıcı imkanlar yaratmak adına adımlar atıldığını ifade eden Geçmiş, şunları kaydetti:

"Keşan'da yıkılmış okullar alanını Milli Emlak Müdürlüğüne takas ederek bizdeki tapuları da onlara teslim ettik. Ve Danışment tesisinin tapusunu İl Özel İdaresi'ne almak adına İl Genel Meclisimizde böyle bir karar aldık. Konuyu İçişleri Bakanlığına gönderdik, Bakanlık konuyu onaylarsa Danışment tesisleri İl Özel İdaresi'nin tapulu malı olacaktır."

Geçmiş, Vali Kırbıyık'ın desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığından İl Özel İdaresi'ne 20 milyon ödenek geldiğini dile getirdi.

Köylerdeki vatandaşlara daha rahat hizmet etme olanağı bulduklarını anlatan Geçmiş, kurumlarla bireysel ilişkileri sağladığı için Kırbıyık'a teşekkür etti.

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