Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası 12 suçtan aranan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.İ ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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