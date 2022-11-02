Edirne'de sahil çamlarından 30 ton reçine toplandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde kimya, boya, kağıt, kozmetik, ilaç sektörü ile kauçuk ve lastik sanayide kullanılan reçinenin hasadı sahil çamlarından yapıldı.



Küçükevren köyü ormanlık alanında belirlenen ağaçlardan 30 ton reçineler toplandı.

Reçine toplayanlardan Erdoğan Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop, Bartın, Kocaeli, İstanbul, Manisa, Aydın'da reçine topladıklarını söyledi.

Trakya'da ilk kez reçine hasadı yaptıklarını belirten Atıcı, "Buradan 40-50 ton hedefimiz vardı. Ancak 30 ton reçine çıktı. Bir ağaç 1,5-2 kilogram reçine veriyor. Mayıs ayında işlem yapılıp ekim, kasım ayında hasat yapılıyor. Bu işlem ağacı kurutmuyor. Hasat kesim yapılacak ağaçlardan yapılıyor."



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