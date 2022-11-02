En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra divan başkanlığına Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Eğitim Başkanı Hayri Ayyıldız, başkan yardımcılığına Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kırklareli İl Başkanı Kemal Şar ve katip üyeliğine ise Hakan Çalışkan seçildi.

Açılış konuşmalarının ardından tek listeyle gidilen seçimlerde başkanlığa mevcut başkan Ali Yalçındağ seçildi.

Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Çalışkan, Adnan Baştürk, İsmail Oral, Gökhan Günay, Gürcan Akardeniz, Gökhan Turan, Ayhan Kozan, Murat Bulut, Sercan Bilgen, Elçin Dağdelen, İrem Lale'den oluştu.

Disiplin kurulunda ise Metin Ekiner, Efkan Gürler yer aldı.

- Türk Böbrek Vakfı'ndan Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Böbrek Vakfının Doğru Beslen Sağlıklı Kal Projesi kapsamında okul öncesi okul temsilcilerine yönelik Tunca Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından Erk ve vakıf yetkilileri, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Erk, ziyarette Arpacı'ya plaket takdim etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.