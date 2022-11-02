Edirne jandarması Çinli bisikletlinin ölümüne neden olan firari sürücüyü 2 bin 300 aracı araştırarak buldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri, Çin uyruklu bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen firari şüpheliyi yoğun araştırmalar sonucu yakaladı.

Alınan bilgiye göre, 16 Ekim'de Uzunköprü ilçesi Kırkkavak köyünde bisikletli Çin uyruklu M.A.K. plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, araçtan düşen parçaları toplayıp birleştirerek vasıtanın marka ve modelini tespit etti.

Olay yeri ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli olarak değerlendirilen 2 bin 300 araç hakkında araştırma yaptı.

Kimliği belirlenen şüpheli S.G. Uzunköprü'de yakalandı.

S.G'nin kaza sonrası aracını bir süre evinin bahçesinde sakladığı, kırılan cam ve farlarını internetten temin ederek evinden kendi imkanıyla değiştirdiği, hasarlı kaputu değiştirmek için Edirne'de sanayiye getirdiği belirlendi.

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