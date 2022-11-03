Edirne Valisi Kırbıyık, Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Batı Trakya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, çeşitli ziyaretler ve görüşmeler için Gümülcine ve İskeçe'ye gitti.

İlk olarak Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'nu ziyaret eden Kırbıyık, Edirne'nin Batı Trakya ile ekonomik, kültürel ilişkileri olduğu kadar güçlü bir gönül bağı bulunduğunu belirtti.

Ziyarette bölgesel ikili ilişkilerin yanı sıra soydaşların durumları hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu aktaran Kırbıyık, "Bu anlamda koordineli şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliklerini ve çeşitli çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik karşılamaları ve misafirperverlikleri için Sayın Başkonsolosumuza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Kırbıyık, daha sonra Gümülcine Seçilmiş Müftü İbrahim Şerif ile bir araya geldi.

Kırbıyık, burada yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Batı Trakya'daki soydaşlarımızın en önemli manevi ihtiyaçlarından birisi dinlerini, kültürlerini, inançlarını yaşamaları ve yaşatmalarıdır. Bu konuda sizler büyük gayret ve samimiyetle çaba gösteriyorsunuz. Bu kıymetli görevinizde başarılar temenni ediyor, daima sizlerle birlikte olduğumuz bilmenizi istiyorum."

Gümülcine'deki ziyaretler sonrasında İskeçe'ye geçen Kırbıyık ilk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Kırbıyık, ardından İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Kırbıyık ve beraberindeki heyet Batı Trakya programının son kısmında merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kırbıyık'a ziyaretlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt eşlik etti.









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