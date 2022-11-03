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Edirneli meşhur "kırmızısı"nı Togg'un renk skalasında görmek istiyor

AA

Edirneli meşhur "kırmızısı"nı Togg'un renk skalasında görmek istiyor

EDİRNE (AA) - Edirneliler, Togg'un renklerinden birinin de Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısı olmasını istiyor.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin vizyon projesi yerli ve milli otomobil Togg'un, tüm Türk milletini heyecanlandırdığı gibi kendilerini de heyecanlandırdığını söyledi.

Tabakoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına doğru hayata geçirilen projenin, ülkenin birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğini, hem ülke ekonomisine hem de sosyolojik bütünlüğe katkı sağlayacağını dile getirdi.

Togg'un renk skalasında yurdun dört bir yanından izler taşıyan renklerin olmasının da Türkiye'nin rengarenk bir toplum olduğunu gösterdiğini vurgulayan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Bu noktada, güzel vatanımızın dört bir köşesinden izler taşıyan birbirinden güzel renkler, Türkiye'nin rengarenk bir toplum olduğunu da bizlere gösteriyor. Bilindiği üzere kadim kentimiz Edirne'nin de, Trakya Üniversitesinin girişimleriyle yeniden tüm dünyaya duyurduğu, dillere destan bir rengi var. O renk ki padişahları bile efsunlamış, ilgisini çekmiş ve beğenisini toplamış. Yetmemiş, dönemin Avrupası tarafından da fark edilmiş ve 'sanayi casusluğu' olaylarına konu olmuş, filmlere ilham vermiş."

Tabakoğlu, dünyada bir renk ismiyle anılan, özdeşleşen şehir sayısının yok denecek kadar az olduğunu vurgulayarak, "Bir dönem tüm Avrupa'yı peşinden sürükleyen ve şimdi de üniversitemizin gayretleriyle ismiyle müsemma olduğu kente geri dönen ve kent kimliğine kazandırılan Edirne kırmızısını, milli otomobilimiz Togg'un renk skalasında görme isteğimizi, sizler aracılığıyla değerli devlet büyüklerimize iletmek isterim. Eminim ki Edirne kırmızısı Togg'a çok yakışacaktır."

-"Togg'a çok yakışır"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak da Togg'a Edirne kırmızısının çok yakışacağını söyledi.

Irmak, Ankara ziyaretlerinde bu konuyu gündeme getireceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Togg'a çok güzel renkler seçilmiş, Anadolu kırmızısı, Gemlik yeşili, Oltu siyahı, Kapadokya beji, Pamukkale beyazı, Kula grisi var. Edirne kırmızımızın çok farklı bir hikayesi de var. Fransa'ya gidiyor, daha sonra doğduğu topraklara geri döndü. Örneğin Kiğılı firması bu rengi fular ve kravatlarında kullanmaya başladı. Togg'a Edirne kırmızısı çok yakışacak. Her ne kadar renk skalasında Anadolu kırmızısı olsa da Edirne kırmızımız çok farklı bir renk, çok canlı, can alıcı bir renk. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızdan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızdan, Togg'un iştirakçilerinden Edirne kırmızısı rengini Togg'un üzerinde görmek istediğimizi ifade ediyorum, bununla ilgili de çalışmalar yapacağız."

- Edirne kırmızısının öyküsü

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi.

"Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

Trakya Üniversitesi iki yıl önce akademik anlamda başlattığı çalışmalarla rengin doğduğu topraklarda yeniden gündeme gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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