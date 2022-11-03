Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü şüpheli S.G'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

- İş yerinden hırsızlık

Uzunköprü'de, iş yerinin önünden demir malzemeler çalınan kişi polise başvurdu.

Sanayi sitesinde dükkanı bulunan N.D, dükkanının önünde bulunan demir malzemelerinin çalındığını fark etti.

N.D, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, polis ekiplerince yapılan operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli N.K'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

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