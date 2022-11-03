Edirne'deki tarihi Baro Konağı ihya edilecek

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin sivil mimari örneklerinin çokluğuyla bilinen Kaleiçi semtindeki Baro Konağı aslına uygun olarak restore edilecek.

Merhum Edirne Valisi Fahri Yücel döneminde restore ettirilerek 2002 yılında Edirne Barosuna tahsis edilen konak, zaman içinde atıl durumu düştü.

Kentin önemli sivil mimari örneklerinden 200 yıllık konağın ihya edilmesi için Edirne Valiliği öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Temizlik çalışmalarını inceleyen Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, konağın eski görkemli günlerine kavuşturulacağını söyledi.

Restorasyonun kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirten Karakoç, şunları kaydetti:

"İmparatorluğun son yüz yılına tanıklık etmiş, Kaleiçi semtimizin en nadide tescilli sivil mimari örneklerinden olan Baro Konağımızı eski görkemli günlerine kavuşturmak için ilk adımımızı attık. Valimiz Kürşat Kırbıyık'ın destekleriyle ilk temizlik, ölçümleme ve projelendirme faaliyetlerine geçtiğimiz hafta başlamıştık. Bugün de Edirne Belediyesinden ekipler temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar."

Karakoç, konağın 10 yılı aşkın süredir atıl durumda olduğunu ifade etti.

Projenin tamamlanması sonrası konağın hangi amaçla kullanılacağına karar verileceğini vurgulayan Karakoç, "Gerek bakım maliyetlerinin yüksekliği gerekse adliyenin kent merkezinden uzak bir konuma taşınması nedeniyle konağımız biraz atıl kaldı. Konağımızı yeniden ihya edeceğiz. Baro lokali ya da avukat konukevi olabilir. Konak bizden önce bir Rum aileye aitmiş, 20 yıldır baromuza ait. Konağı aslına uygun şekilde ayağa kaldıracağız." diye konuştu.





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