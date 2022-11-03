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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 13,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği Kg 12,762 13,500 Buğday Kg 7,037 7,089

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