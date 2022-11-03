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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde 721 kişi sosyal konut projesi için başvurdu.

Esetçe beldesinde yapılacak 106 konuta 91 kişi, Yenikarpuzlu beldesinde yapılacak 70 konuta 59 kişi ve İpsala merkezinde yapılacak 60 konuta 571 kişi başvuru yaptı.

- İpsala'nın kurtuluşunun yıl dönümü kutlanacak

İpsala'nın kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla program düzenlenecek.

17 Kasım'da başlayacak ve 4 gün sürecek kutlama programı kapsamında futbol maçı yapılacak, söyleşi, trap atışı, kutlama etkinlikleri ve resepsiyon düzenlenecek. 20 Kasım'da ise sanatçı Haluk Levent Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'de konser verecek.

-Türk öğrenci uluslararası kongrede sunum ödülü aldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) yüksek lisans mezunu Deniz Kızılkaya, uluslararası kongrede "en iyi poster" ödüllerinde üçüncülüğe layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 13. Uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi (XIII. Chemical Physics Congress) 7-8 Ekim tarihlerinde Elazığ'da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Kongrede sunulan posterler Oxford, Arizona, EPFL, Boğaziçi, Koç, İTÜ, Sabancı, Bilkent gibi üniversitelerde görev yapan, alanında önde gelen akademisyenlerin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi.

TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Genetik ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu Deniz Kızılkaya, hazırladığı posterle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kaçar'ın danışmanlığını yaptığı Kızılkaya, ödülüne "Interface Interactions of Polyurethane-Based Polymer Coatings: A Coarse-Grained Molecular Simulation Study" isimli çalışmasıyla ulaştı.



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