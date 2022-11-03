Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e Edirne fahri hemşerilik beratı verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e Edirne fahri hemşerilik beratı verilecek

AA

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e Edirne fahri hemşerilik beratı verilecek

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'e Edirne Belediyesi Meclisi'nce alınan kararla fahri hemşerilik beratı verilecek.

Edirne Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında toplandı.

15 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'e fahri hemşerilik verilmesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Edirne deyince akla ilk önce Selimiye Camisi ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin geldiğini söyledi.

Kırkpınar'ın 662 yıldır devam ettiğini belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Türkün ata sporu olan Kırkpınar'ın tarihinde en çok Kırkpınar ağalığı yapmış isim Seyfettin Selim. Geçen yıl Edirne'mize kendi ismini verdiğimiz bir kreş de kazandırdı. Hem Edirne'nin yüz akı, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesindeki Kırkpınar'ımıza yaptığı katkılar hem de Edirne'mize yaptığı katkılar nedeniyle kurtuluşumuzun 100. yılında kendisine Edirne fahri hemşerilik beratı ve payesinin verilmesini önerdim. Meclisimiz de kabul ederse Seyfettin Selim'e 25 Kasım'da belgesini ve beratını takdim edeceğiz." diye konuştu.

Teklif, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de AA muhabirine, alınan kararı öğrenince heyecanlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür eden Selim, "Edirne sevgime karşılık verdikleri için mutluyum. İnşallah bundan sonra Edirne için daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

Selim'e fahri hemşerilik beratı ve payesi, 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerinde verilecek.

- 14 kez Kırkpınar Ağası oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2009 yılında ilk kez Kırkpınar Ağası olan Seyfettin Selim, gelecek yıl yapılacak 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalık ihalesini de 4 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.

Ağalık ihalesini 14 kez kazanan 3 altın kemerli Selim, Kırkpınar tarihinin en çok ağalık yapan ismi olarak adını tarihe yazdırdı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ...
Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
(Görüntülü) EDİRNE BAROSU&#039;NUN 200 YILLIK KONAĞI RESTORE EDİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE BAROSU'NUN 200 YILLIK KONAĞI ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Edirne'de konuştu:
YEREL HABERLER Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Edirne'de ...
Edirne'deki tarihi Baro Konağı ihya edilecek
YEREL HABERLER Edirne'deki tarihi Baro Konağı ihya edilecek
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirneli meşhur "kırmızısı"nı Togg'un renk skalasında görmek istiyor
YEREL HABERLER Edirneli meşhur "kırmızısı"nı Togg'un renk skalasında ...
Trakya'da son yılların en kurak ekim ayı yaşandı
YEREL HABERLER Trakya'da son yılların en kurak ekim ayı yaşandı
Türkiye'de kalp yetersizliğinin maliyeti yıllık 1 milyar dolar
YEREL HABERLER Türkiye'de kalp yetersizliğinin maliyeti yıllık 1 ...
Edirne Valisi Kırbıyık, Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Batı Trakya'da ziyaretlerde ...
Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun sahnelenecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken ...
Çinli bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücüyü JASAT yakaladı 
YEREL HABERLER Çinli bisikletliye çarparak ölümüne neden olan ...
Edirne jandarması Çinli bisikletlinin ölümüne neden olan firari sürücüyü 2 bin 300 aracı araştırarak buldu
YEREL HABERLER Edirne jandarması Çinli bisikletlinin ölümüne neden ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de sahil çamlarından 30 ton reçine toplandı
YEREL HABERLER Edirne'de sahil çamlarından 30 ton reçine toplandı
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü ...
Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı 2. birleşimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı 2. birleşimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.