Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e Edirne fahri hemşerilik beratı verilecek

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'e Edirne Belediyesi Meclisi'nce alınan kararla fahri hemşerilik beratı verilecek.

Edirne Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında toplandı.

15 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'e fahri hemşerilik verilmesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Edirne deyince akla ilk önce Selimiye Camisi ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin geldiğini söyledi.

Kırkpınar'ın 662 yıldır devam ettiğini belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Türkün ata sporu olan Kırkpınar'ın tarihinde en çok Kırkpınar ağalığı yapmış isim Seyfettin Selim. Geçen yıl Edirne'mize kendi ismini verdiğimiz bir kreş de kazandırdı. Hem Edirne'nin yüz akı, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesindeki Kırkpınar'ımıza yaptığı katkılar hem de Edirne'mize yaptığı katkılar nedeniyle kurtuluşumuzun 100. yılında kendisine Edirne fahri hemşerilik beratı ve payesinin verilmesini önerdim. Meclisimiz de kabul ederse Seyfettin Selim'e 25 Kasım'da belgesini ve beratını takdim edeceğiz." diye konuştu.

Teklif, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de AA muhabirine, alınan kararı öğrenince heyecanlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür eden Selim, "Edirne sevgime karşılık verdikleri için mutluyum. İnşallah bundan sonra Edirne için daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

Selim'e fahri hemşerilik beratı ve payesi, 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerinde verilecek.

- 14 kez Kırkpınar Ağası oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2009 yılında ilk kez Kırkpınar Ağası olan Seyfettin Selim, gelecek yıl yapılacak 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalık ihalesini de 4 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.

Ağalık ihalesini 14 kez kazanan 3 altın kemerli Selim, Kırkpınar tarihinin en çok ağalık yapan ismi olarak adını tarihe yazdırdı.





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