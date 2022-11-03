AK Parti İl Başkanı İba'nın, partisinin iktidara gelişinin 20'nci yıl dönümü mesajı

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti’nin iktidara gelişinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarlığı döneminde hayata geçirdiği hizmetler ile ülkeyi her alanda büyütüp güçlendirdiğini belirtti.

AK Parti iktidarının 20 yılda birçok sınav verdiğini, yatırımların aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden İba, eğitim, sağlık, ulaştırma ve tarihi yapılar konusunda birçok adım atıldığını ve çeşitli projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Milli savunma sanayisinde yerli ve milli İHA ve SİHA'ların büyük bir devrim olduğunu vurgulayan İba, "Yılların özlemi ve hayali olan ilk yerli otomobilimiz TOGG'un üretimi bile başlı başına bir başarı öyküsüdür." ifadelerini kullandı.

İba, AK Parti'nin dünyada en çok üyesi olan parti olduğuna dikkati çekti.

Demokrasiyi ileriye taşıma, ekonomiyi güçlendirme ve güvenliği tahkim etme başta olmak üzere Türkiye’nin aydınlık geleceği için çalıştıklarını belirten İba, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'mizde değerli teşkilatımızla, partimize ve Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş üyelerimizle birlikte hemşehrilerimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletin partisi olan AK Parti'mizi kuran ve bu partide milletimize hizmet etmemize imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Halka hizmet edebileceğimiz nice 20 yıllara."

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