Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi akademik açılış, oryantasyon ve sosyal geziden oluşan bir dizi program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havsa Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için akademik açılış töreni ve öğrenim hayatına bu yıl başlayan öğrencilerin üniversiteye hızlı uyum sağlaması amacıyla oryantasyon programı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmaları ile başlayan program, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü ve MEYOK Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda’nın "Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının Durumu ve Sorunları" başlıklı açılış dersi ile sona erdi.

Program kapsamında ayrıca akademik ve idari personele 2021-2022 Akademik Yılı adına yapmış oldukları katkılardan ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verildi, öğrencilerin Edirne’yi yakından tanıyabilecekleri sosyal gezi de düzenlendi.

- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümü

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, eski başbakanlardan ve CHP'nin 3. Genel Başkanı Ecevit'in halkı düşünerek kendini Türk milletine adadığını belirtti.

Ecevit'in Türkiye'de ayak basmadık ilçe, köy bırakmayarak siyasetin sahada, alanda yapılacağını gösterdiğini ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Ecevit başbakanlık döneminde 1974 Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştirmiş 1999 yılında da terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanılarak Türkiye'ye getirilmesini başarmış büyük bir devlet adamıdır. Dünyada da saygın bir devlet adamı olan Ecevit'i ölümünden bugüne hala 'çiftçi dostu', 'işçi babası', 'Kıbrıs fatihi' olarak anıyoruz, hala özlüyoruz ve 'ruhu şad olsun' diyoruz. Türk milleti Bülent Ecevit'e minnettardır."

- TÜ'de toplantı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Destek, Değerlendirme Kabul ve İzleme Kriterleri toplantısı akademik ve idari personelin katılımıyla yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu başkanlığında Senato salonunda yapılan toplantıda 2023 yılı için Bilimsel Araştırma Projeleri Destek, Değerlendirme Kabul ve İzleme Kriterlerinin planlanması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipoğlu, araştırmacılardan öneri ve geri bildirim almak üzere tüm Trakya Üniversitesi akademik personeli için toplantı düzenlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Başkanı İba'nın, partisinin iktidara gelişinin 20'nci yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı İba'nın, partisinin iktidara ...
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e Edirne fahri hemşerilik beratı verilecek
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e Edirne fahri ...
4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ...
Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
(Görüntülü) EDİRNE BAROSU&#039;NUN 200 YILLIK KONAĞI RESTORE EDİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE BAROSU'NUN 200 YILLIK KONAĞI ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Edirne'de konuştu:
YEREL HABERLER Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Edirne'de ...
Edirne'deki tarihi Baro Konağı ihya edilecek
YEREL HABERLER Edirne'deki tarihi Baro Konağı ihya edilecek
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirneli meşhur "kırmızısı"nı Togg'un renk skalasında görmek istiyor
YEREL HABERLER Edirneli meşhur "kırmızısı"nı Togg'un renk skalasında ...
Trakya'da son yılların en kurak ekim ayı yaşandı
YEREL HABERLER Trakya'da son yılların en kurak ekim ayı yaşandı
Türkiye'de kalp yetersizliğinin maliyeti yıllık 1 milyar dolar
YEREL HABERLER Türkiye'de kalp yetersizliğinin maliyeti yıllık 1 ...
Edirne Valisi Kırbıyık, Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Batı Trakya'da ziyaretlerde ...
Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun sahnelenecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken ...
Çinli bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücüyü JASAT yakaladı 
YEREL HABERLER Çinli bisikletliye çarparak ölümüne neden olan ...
Edirne jandarması Çinli bisikletlinin ölümüne neden olan firari sürücüyü 2 bin 300 aracı araştırarak buldu
YEREL HABERLER Edirne jandarması Çinli bisikletlinin ölümüne neden ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de sahil çamlarından 30 ton reçine toplandı
YEREL HABERLER Edirne'de sahil çamlarından 30 ton reçine toplandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.