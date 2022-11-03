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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi akademik açılış, oryantasyon ve sosyal geziden oluşan bir dizi program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havsa Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için akademik açılış töreni ve öğrenim hayatına bu yıl başlayan öğrencilerin üniversiteye hızlı uyum sağlaması amacıyla oryantasyon programı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmaları ile başlayan program, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü ve MEYOK Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda’nın "Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının Durumu ve Sorunları" başlıklı açılış dersi ile sona erdi.

Program kapsamında ayrıca akademik ve idari personele 2021-2022 Akademik Yılı adına yapmış oldukları katkılardan ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verildi, öğrencilerin Edirne’yi yakından tanıyabilecekleri sosyal gezi de düzenlendi.

- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümü

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, eski başbakanlardan ve CHP'nin 3. Genel Başkanı Ecevit'in halkı düşünerek kendini Türk milletine adadığını belirtti.

Ecevit'in Türkiye'de ayak basmadık ilçe, köy bırakmayarak siyasetin sahada, alanda yapılacağını gösterdiğini ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Ecevit başbakanlık döneminde 1974 Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştirmiş 1999 yılında da terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanılarak Türkiye'ye getirilmesini başarmış büyük bir devlet adamıdır. Dünyada da saygın bir devlet adamı olan Ecevit'i ölümünden bugüne hala 'çiftçi dostu', 'işçi babası', 'Kıbrıs fatihi' olarak anıyoruz, hala özlüyoruz ve 'ruhu şad olsun' diyoruz. Türk milleti Bülent Ecevit'e minnettardır."

- TÜ'de toplantı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Destek, Değerlendirme Kabul ve İzleme Kriterleri toplantısı akademik ve idari personelin katılımıyla yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu başkanlığında Senato salonunda yapılan toplantıda 2023 yılı için Bilimsel Araştırma Projeleri Destek, Değerlendirme Kabul ve İzleme Kriterlerinin planlanması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipoğlu, araştırmacılardan öneri ve geri bildirim almak üzere tüm Trakya Üniversitesi akademik personeli için toplantı düzenlendiğini belirtti.



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