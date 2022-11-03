TBMM KEFEK Başkanı Aksal, tarımsal üretime desteklerin artarak sürdüğünü belirtti

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, üreticilere yönelik desteklerin artarak devam ettiğini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sen üret yeter" sloganıyla oluşturulan tarım politikaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği desteklere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Çiftçilerin girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilmeleri için hububatta mazot ve gübre desteklerinin 2023'ün mart ayı yerine 2022 yılı içerisinde ödenmeye başlanacağını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Bu destekler çiftçilerimizin Ziraat Bankası banka kartlarına yüklenecek, mazot ve gübre alımında kullanılabilecek.Girdi maliyetinin büyük bir kısmını mazot ve gübre alımı oluşturuyor. Bizler de desteklerimizi bu konu odağında artırma hedefindeyiz. Bu hedeflerimize yönelik olarak yaptığımız çalışmalarla mazot desteği yüzde 240 artırılarak 22 liradan 75 liraya, gübre desteği yüzde 130 artırılarak 20 liradan 46 liraya yükseliyor. Bu desteklerimizin neticesinde dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarıyoruz."

Aksal, tarladan sofraya her aşamada çiftçilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Aksal, bir süre kapanan tahıl koridorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden açıldığını da belirterek, "Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle sevkiyatın kaldığı yerden devam etmesi açıkça gösteriyor ki burada kilit isim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dünyada yaşanan tahıl krizinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile olumlu sonuçlanmasından tüm dünya adına mutluyuz." ifadelerini kullandı.









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