TEKNOFEST 2023'e başvurular başladı

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EDİRNE (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin İstanbul'da düzenlenecek teknoloji yarışmalarına başvurular başladı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının gerçekleştirileceği TEKNOFEST 2023'te bu yıl 41 farklı yarışma düzenlenecek.

Uzay ve havacılıktan, sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevre ve tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak alanlarında kurgulanmış yarışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve başvuru yapmak isteyenler mth.tc/yarismalar adresini ziyaret edebilecek.

Yarışmaya son başvurular 20 Kasım'da yapılacak.



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