Edirne'de buğday ekimi başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de çiftçiler buğday ekimine başladı.

Ekim ayında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle kasım ayını bekleyen çiftçiler, hazırladıkları tarlalarına buğday tohumlarını ekiyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine Edirne'ye şu ana kadar yeterli yağış düşmediğini söyledi.

Üreticilerin kuru tarlaya ekim yaptığını belirten Arabacı, "Şu an kuraya (kuru toprağa) da ekim yapılabilir. Ama bugünlerde bir yağmur yağarsa, tavlı toprağa ekersek buğdaylarımız ektiğimiz gibi düzenli çıkar, iyi olur." dedi.

Arabacı, kasım ayının ortasında yağışların başlamasının beklendiğini dile getirdi.

Üreticilerin ekim ayında acele etmeyerek kasım ayında ekime başladıklarını ifade eden Arabacı, "Bu yıl kuruya ekim yapılacak gibi görünüyor ama inşallah ardından gelecek yağışlarla ürünümüz çıkar ve daha güzel bir gelişim sağlar. Önümüzdeki yıl için de inşallah hayırlı bir sezon olur diye umuyorum." diye konuştu.

Ekim ayında beklediği yağış düşmeyen üreticiler de hazırladıkları tarlalarını kasım ayıyla birlikte ekmeye başladı.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyünden çiftçi Mehmet Uçkun, normal şartlarda ekim ayında yaptıkları ekimin, kuraklık nedeniyle kasıma kaldığını söyledi.

Kasım ayında iyi bir yağış beklediklerini belirten Uçkun, "Şu an kuruya ekiyoruz. Yağmur olmazsa ürünlerimiz çıkmaz. Biz görevimi yapıyoruz, ekiyoruz üretmeye devam ediyoruz. Yağmur olunca Allah bereketini verecek inşallah." dedi.

Edirne'de geçtiğimiz yıl buğday ekilen 1 milyon 300 bin dekar alandan 640 bin ton ürün alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.