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EDİRNE (AA) - Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Yılmaz ve Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçeye çeşitli sosyal alanlar kazandırdıklarını söyledi.

Keşan'ın geleceği için çalışmalara durmadan devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Amacımız şehrimizde yaşayan engelli bireylerimize yaşam ve sosyalleşme alanı sunmak." dedi.

İncelemede, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa da yer aldı.

- Keşan'da SODAM açılacak

Keşan ilçesinde, Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açılacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Kaymakam Cemalettin Yılmaz, yapılan çalışmaları inceledi.

Helvacıoğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği, dezavantajlı bölgelerdeki kadınlara mesleki donanım kazandırmayı amaçlayan, istihdam olanaklarının yanı sıra sosyal hayat tecrübeleri de sunan SODAM'ı Keşan'a kuracaklarını belirtti.

Merkezde kadınlara ve çocuklara eğitimler verileceğini ifade eden Helvacıoğlu, "Merkezimizin ilçemizde bir an önce faaliyete geçmesi için, Keşan Kaymakamlığımızın önderliği, belediyemizin işbirliği ve Sosyal Hizmet Merkezimizin koordinesinde çalışıyoruz." dedi.

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