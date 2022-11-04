Edirne'de kursu tamamlayan Motosikletli Yunus Timi gösteri yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de katıldıkları kursu başarıyla tamamlayan Motosikletli Yunus Timi gösteri gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi, Sarayiçi'nde yapacakları gösteri öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve Baro Başkanı Gökhan Karakoç alana motosikletleriyle geldi.

Akrobasi şovu ilgiyle izlenen yunus timleri, gösteri sırasında suçluyu yakalama anını canlandırdı.

Emniyet Müdürü Alçalar, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 erkek, 4 kadın polis memurundan oluşan timin katıldıkları kursta çeşitli sınavlar ve testlerden geçtiğini söyledi.

Timin fiziki ve psikolojik testleri başarıyla tamamladığını belirten Alçalar, "Burada 5 hafta uzman eğiticilerden kurs gördüler. Kursu başarıyla tamamladılar ve hepsi birer yunus polisi oldu." dedi.

Müdürlükte 16 yunus polisinin çalıştığını dile getiren Alçalar şunları kaydetti:

"6 yeni polisimizle beraber Edirne'de 22 yunus polisimiz oldu. Diğer 6 yunus polisimiz de Keşan'da görev yapacak. Polisin görevi iki çeşittir. Birisi önleme görevi vardır; suçu işlenmeden önce görev yaparlar ve suçun işlenmesini önlerler. Diğeri adli görevidir, suç işlendikten sona suçluları yakalar. Bu iki görev anlamında da yunus polislerimiz çok iyi görev yapıyorlar. Yunus polislerimiz halkın gözünde de çok iyi bir yerdeler. Hepsi canla başla çalışıyor. Yeni arkadaşlarımıza ve daha önceki arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun diyorum."

Açıklamanın ardından motosikletlerine binen Alçalar, Karakoç ve Motosikletli Yunus Timi şehir turu yaptı.

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