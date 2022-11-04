Edirne'de 30 bin öğrenci Balkan Tarihi Müzesi'ni gezecek

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 30 bin öğrenci, Türklerin Balkanlar'daki tarihinin anlatıldığı ve Balkan Harbi'nin canlandırıldığı Balkan Tarihi Müzesi'ni gezecek.

Edirne Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasındaki işbirliği kapsamında kentteki öğrenciler, karargah odası, topçu odaları, dehliz odaları, 120 metrelik tünel ve Balkan Harbi canlandırmaların yer aldığı müzeyi ziyaret etmeye başladı.

Bu eğitim öğretim yılında kentte eğitim gören öğrencilerin yarısı müzeyi gezmiş olacak.

Rehber eşliğinde geçmişe yolculuk yapan öğrenciler, Balkan Savaşları başta olmak Türklerin tarihiyle ilgili bilgiler ediniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hıdırlık Tabya'nın, Şükrüpaşa komutasındaki Türk ordusunun Balkan Savaşları'nda gösterdiği direnişin simgesi olduğunu söyledi.

Edirne'de yaşayan çocuklara kenti tanıtmak ve müzeleri anlatmak için çalışmalar yapıldığını dile getiren Soytürk, "Tüm öğrencilerimizin bu müzeyi gezerek ecdadımızın yaptıklarını öğrenmelerini istiyoruz. Çocuklarımız tanırsa sever, severse korur. Balkan Tarihi Müzesi açıldığı günden bu yana çok yoğun ziyaretçi alıyor. Öğrencilerimiz de bu müzemizi gezerek tüm detaylarıyla bilecek." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da Edirne'nin Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış kadim bir kent olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin belirlenen program dahilinde müzeyi gezeceğini belirten Arpacı, "Çocuklarımızın milli bilinçlerinin, tarih şuurlarının gelişmesi noktasında bir hedefimiz var. Çocuklarımız kahraman ecdadını tanıyıp bilsinler, müze bilinci ve kültürü gelişsin diye kentteki öğrencilerin buraya gelmelerini planladık. Yaklaşık 30 bin öğrencimizin buraya ziyaretini hedefliyoruz. İnanıyorum ki çok güzel bir faaliyet olacak." diye konuştu.





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