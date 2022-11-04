Trakya Üniversitesindeki "herbaryum" 25 binden fazla bitki örneğiyle rehber oluyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) "EDTU Herbaryumu", 25 binden fazla kurutulmuş bitki ve bitki parçasıyla botanik araştırmacılarına rehberlik ediyor.

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde yer alan herbaryum, öğrencilere ve ziyaretçilerine Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden elde edilen bitkileri tanıtıp, bilgi sahibi olmalarını sağlıyor.

EDTU Herbaryumu Sorumlusu ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aybeke, AA muhabirine, binlerce kurutulmuş bitki, tohum, mantarla birlikte odun ve kozalak örneklerini bulundurduklarını söyledi.

Prof. Dr. Aybeke, 1982 yılında kurulan merkezin Türkiye'nin sayılı herbaryumlarından olduğunu ve 13 yıldır uluslararası indekste yer aldığını ifade etti.

Herbaryumun kurutulmuş bitki ve bitki parçalarının bilimsel amaca uygun olarak saklandığı bilimsel bir koleksiyon olduğunu dile getiren Aybeke, şunları kaydetti:

"Burası 1983 yılında kuruldu, önümüzdeki yıl 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Herbaryumda yaklaşık 25 bin 300 kurutulmuş bitki örneği var. 200-250 civarında mantar örneğimiz, 500'e yakın tohum ve meyve örneğimiz var. 150 kadar odun ve kozalak örneğimiz bulunmaktadır. 3 tane de fosil koleksiyon örneğimiz mevcuttur. Burada özellikle bilimsel amaçlara uygun olarak öğrencilere ve bölge insanına bitkileri ve doğayı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Her yaştan insan gurubuna buradaki bitkileri tanıtmaya çalışıyoruz. Her türlü bilimsel çalışma ve araştırmanın başlangıcı bitkiden geçer. Bitkinin tanındığı yer burasıdır."

Aybeke, doğada, merada ve dağlarda yaşayan bitkilerden toplanan örneklerin birçoğunun Trakya'daki çeşitlerden olduğunu bir kısmının ise Türkiye'nin diğer bölgeleri ve yurt dışından çeşitler olduğunu dile getirdi.

Herbaryumun Edirne ve Trakya için bilimsel bir hazine niteliği taşıdığını vurgulayan Aybeke, "Türkiye'deki sayılı herbaryumlardan olan herbaryumumuz 2009 yılında uluslararası indekse girmiştir. Yurt dışı veya yurt içinden araştırmacılar web sitemiz üzerinden sanal olarak herbaryuma girebilir ve örnekler hakkında bilgi edinebilir. Merkezi ziyaret ederek de örnekleri inceleyebilir." diye konuştu.





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