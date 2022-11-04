Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan'a teknik gezi gerçekleştirdi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Mavi Büyüme İçin Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Avrupa Birliği projesi kapsamında, TÜ proje heyeti Bulgaristan'a teknik gezi gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Bulgaristan'ın su kaynaklarının analizlerini yaparak çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında Burgaz kentine giden heyet, kurulan laboratuvarlar ile Vaya Gölü ve ekoparkını ziyaret etti.

Çeşitli araştırma ve analizlerin yapıldığı çevre laboratuvarlarında incelemelerde bulunan heyet, proje partnerlerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Svetlana Zheleva, heyeti üniversitelerinde görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, verimli bir program olması dileğinde bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ise projenin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Türkyılmaz, projenin Türkiye ve Bulgaristan arasında bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.









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