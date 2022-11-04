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EDİRNE (AA) - Edirne'de, "3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolasıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Saraçlar Caddesi'nde stant kuruldu.

Sağlık çalışanları, vatandaşlara organ ve doku bağışının önemini anlatarak bilgilendirici broşür dağıttı.

Trakya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Naciye Bozkurt, AA muhabirine vatandaşların organ nakli konusundaki bilinç düzeyini arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'de binlerce hastanın nakil beklediğini belirten Bozkurt, "Bu insanların tek ihtiyacı bağışlanan organlar. Bunun için de vatandaşların bilinç düzeyinin istenilen noktaya gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile organ bağışının önemi anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

- Süloğlu Belediyesi'ne sahne ve ses sistemi desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından Süloğlu Belediyesi'ne sahne ve ses sistemi hibe edildi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki kültür merkezinin ihtiyaç duyduğu sahne ve ses sisteminin İBB'nin desteğiyle tamamlandığını belirtti.

Kültür merkezinin güzel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını dile getiren Ormankıran, "Çok yakın zamanda çocuk tiyatrolarımız başta olmak üzere birçok etkinliği değerli halkımızla buluşturacağız. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere yakın ilgi ve alakayla desteklerini sürdüren Marmara İşbirliği Koordinatörlüğüne Kültür Daire Başkanlığına, Mahalli İdareler Koordinatörlüğüne, İBB Şehir Tiyatroları ve bölgemizde yakından destek sağlayan İBB ailesine ilçe halkım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- TÜ öğrencilerinin başarısı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans öğrencisi İrem Güler ile Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Tuğra Kanat, "6. Uluslararası Alkanova Online Müzik Yarışması"nda ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yurt Cağdaş Kültür ve Sanat Derneğinin düzenlediği yarışmanın jüri başkanlığını Venera Alkanova Ergüner yaptı.

Yarışmada, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Işıl Dağlar’ın öğrencisi İrem Güler ikincilik ve Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Tuğra Kanat dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

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