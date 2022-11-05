Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğüne 2 araç hibe etti

EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 2 araç, törenle teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan Belediyesi tarafından daha önce de 3 aracın hibe edildiğini söyledi.



İlçenin huzuruna ve güvenliğine katkı sağlamak adına belediye ile işbirliği içerisinde hareket edilmesinin son derece memnuniyet verici olduğunu aktaran Tekin, "Asayiş ve huzur yönünden Keşan'ı daha da ileriye taşıyacağız." dedi.



Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan'ın birlikteliği, dayanışma ruhu ve kalenderliğinin tekrar tezahür edeceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bir şehirde birliktelik varsa, dayanışma varsa, o şehirde huzur ve mutluluk da vardır. Ben inanıyorum ki bu güzel şehir bunu içtenlikle hissediyor. Bu anlamda birazdan; tüm hemşerilerimiz adına, Emniyet Müdürlüğü ailemize hibe edeceğimiz 2 yeni aracımız, bu birlikteliği daha da anlamlandıracaktır. Asayiş, huzur ve güvenliği sağlayan Keşan İlçe Emniyet ailemize halkımızın bir minnet göstergesi olacaktır. Emniyet teşkilatımıza 'Biz de sizinle nöbetteyiz', 'Suçlunun karşısındayız.', 'Suçlu ile mücadele eden devletimizin yanındayız' mesajını verecektir. Kurum, kuruluş ve STK'larımız ile ortak akıl üretip, tek yürek olduğumuz bu anlamlı günde yeni araçlarımızın Keşan'ımıza, Keşan halkına ve İlçe Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."



Konuşmaların ardından araçların anahtarları Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz tarafından Mehmet Tekin'e teslim edildi.

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