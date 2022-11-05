Edirne'de sabah namazı buluşması

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EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenciler ve müftülük çalışanları, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında Eski Cami'de sabah namazını kılıp, dua etti.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, namazın ardından gençlerle sohbet etti.

Bozkurt, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her ayın ilk haftası cumartesi gününde düzenlediklerini belirterek, "Eski Cami'mizde sabah namazı buluşması devam edecektir. Tüm kardeşlerimiz davetlidir. Katılım sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Camiye gelen tüm vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.





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