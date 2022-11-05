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EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 2023'te yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanacağını belirtti.

Tercan, yaptığı açıklamada, MHP'nin Türk milletine hizmet sevdasının olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın milletin aydınlık geleceği olduğunu ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğüyle ilgili olarak bu yolda, Allah'ın izniyle, Cumhur İttifakı 2023 yılında yapılacak seçimlerde muvaffak olacak ve hedefine varacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi şahlanan Milli Mücadele ruhu ve milli irade ile siyaset yapmaktadır. 2023 yılında yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı kazanacaktır. Zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır."

CHP'nin politikalarını eleştiren Tercan, "Kılıçdaroğlu'nun kafası bu gerçekleri kesinlikle almayacak ve anlamayacaktır. Geldiğimiz bu aşamada üzerinde durulması ve aracısız sorulması gereken asıl soru CHP'yi kimin yönettiği, tarlasını kimlerin sürdüğü muammasıdır." ifadelerini kullandı.

- Keşan'da Kooperatif Market hizmet vermeye başladı

Keşan ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatif Market'in açılışı törenle yapıldı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde açılan market, ürünlerini satmaya başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, üretimde devamlılığı sağlamak, kooperatif marketlerin tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından denge unsuru olarak kurulduğunu kaydetti.

- "Ah şu gençler" tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu

Keşan ilçesinde, "Ah şu gençler" tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Batı Trakya Azınlıkları Yüksek Tahsilliler Derneği Mucize Tiyatro Topluluğu ile İskeçe Türk Birliği'nin hazırladığı oyun Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

Aile içerisinde ebeveyn ve çocuklar arasında yaşanan sıkıntılara mizah yoluyla anlatılan oyunda oynayan genç yetenekler performanslarını sergiledi.

Tiyatro oyununu Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da izledi.​​​​​​​

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