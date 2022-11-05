Edirne'de tarihi yapılar sis altında kaldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sis altında kalan tarihi yapılarda güzel görüntüler ortaya çıktı.



Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Edirne'deki tarihi yapılar, sis altında kaldı. Selimiye Camisi'nin minareleri de sisle kaplandı.



Meriç Nehri'nde kürek çeken sporcular sisin içinde kaybolurken, Meriç Köprüsü'nde avlanan balıkçılar da güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.





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