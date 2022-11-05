En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuk şenliği düzenlendi.

Şenliğe katılan çocuklar oyunlar oynadı, şarkılar söyledi, gönüllerince eğlendi.

Çocuklarla sohbet eden Vali Kırbıyık, oyunlarına da katıldı.

- Kaymakam Ekinci köyleri ziyaret etti

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, köyleri ziyaret etti.

Enez ilçesine bağlı Şehitler, Çandır, Işıklı ve Sütçüler köylerindeki ziyaretinde Ekinci, vatandaşların istek ve problemlerini dinledi.

Ekinci, tarımsal sulama alanlarının arttırılacağını belirterek, "Köylerde badem ve ceviz üretimine yönelik meyve bahçeleri projelerine destek verilecek." dedi.

- Keşan Belediyesi koordinasyon toplantısı yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve belediyenin birim amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.