Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Vali Kırbıyık başkanlığında toplandı

EDİRNE (AA) - Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu kararlar ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Özellikle bağımlılıkla mücadelede tespit, eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma konularında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar konuyla ilgili fikir, öneri ve projelerini paylaştı.

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Kırbıyık, özellikle uyuşturucu satıcılarına yönelik amansız bir takip içerisinde olunduğunu belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin süreceğini vurgulayan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Hem emniyet hem jandarma hem gümrük tarafı çok yoğun şekilde bu mücadeleyi sürdürecektir. Bu konuda hepimizin çok ciddi kapasitesi var. Belediyenin ayrı bir kurumsal kapasitesi var. Üniversitenin ve sivil toplum kuruluşlarının ayrı kapasiteleri var. Bunların mümkün olduğunca azami ölçüde bu işler için kullanılması gerekiyor. Burada her bir arkadaşımızdan, yetkilimizden azami gayret bekliyoruz. Hem kurumsal anlamda mücadeleyi en üst seviyeye çıkarmamız lazım, hem de toplumsal farkındalık anlamında herkesin gayret etmesi gerekiyor."

Vali Kırbıyık, uyuşturucuyla mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarının da önemli olduğunu vurguladı.

Trakya Üniversitesi ile bu konuyla ilgili ulusal çapta ses getirebilecek eğitim programı yapılabileceğini belirten Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Tanınmış simalar da getirilerek belirli eğitimler yapılabilir. Muhakkak bizim bu farkındalığı arttırıcı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Her türlü bayram etkinlik programlarında, insanların bir araya geldiği her programda uyuşturucu ile mücadeleye, bağımlılıkla mücadele konusunda muhakkak bir farkındalık oluşturulmasını arkadaşlarımızdan bekliyoruz."

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